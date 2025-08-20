Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

У Запорізькій області працюють сили ППО. Повітряну тривогу у області оголосили близько 07:08.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожих розвідувальних дронів у Запорізькій області. Їх також фіксували у Чернігівській та Харківській областях. Для їх збиття залучені відповідні засоби.

В яких регіонах ще лунали вибухи?