Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Дивіться також У Запоріжжі лунали вибухи
Що відомо про вибухи на Запоріжжі?
У Запорізькій області працюють сили ППО. Повітряну тривогу у області оголосили близько 07:08.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожих розвідувальних дронів у Запорізькій області. Їх також фіксували у Чернігівській та Харківській областях. Для їх збиття залучені відповідні засоби.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
В яких регіонах ще лунали вибухи?
Близько 22:40 19 серпня у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У Повітряних Силах не повідомляли про загрозу для регіону, тож невідомо, яким озброєнням відбувалася атака. Однак причиною вибухів могла бути не ворожа атака.
Ввечері 19 серпня в Павлограді на Дніпропетровщині було чутно звуки вибуху. Тоді ж у Повітряних силах інформували про небезпеку для регіону: там попереджали про рух БпЛА в напрямку Павлограда.