Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Смотрите также В Запорожье раздавались взрывы
Что известно о взрывах в Запорожье?
В Запорожской области работают силы ПВО. Воздушную тревогу в области объявили около 07:08.
Воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеских разведывательных дронов в Запорожской области. Их также фиксировали в Черниговской и Харьковской областях. Для их сбивания привлечены соответствующие средства.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
В каких регионах еще раздавались взрывы?
- Около 22:40 19 августа в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В Воздушных Силах не сообщали об угрозе для региона, поэтому неизвестно, каким вооружением происходила атака. Однако причиной взрывов могла быть не вражеская атака.
- Вечером 19 августа в Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрыва. Тогда же в Воздушных силах информировали об опасности для региона: там предупреждали о движении БпЛА в направлении Павлограда.