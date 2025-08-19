Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Павлограді?

Ввечері 19 серпня росіяни продовжили терор українських міст. Так, ворожі сили запустили ударні БпЛА типу "Шахед".

В Павлоградському районі повітряну тривогу оголосили близько 8 години вечора. Тоді ж в Повітряних силах інформували про небезпеку для регіону. Так, там попереджали про рух БпЛА у напрямку Павлограда.

Вже о 20:55 у Павлограді чутно звуки вибуху.

Що відомо про атаку по Україні в ніч проти 19 серпня?

У ніч проти 19 серпня противник атакував 280-ма засобами повітряного нападу, про що повідомляли Повітряні сили.

Зокрема, ворожі сили атакували 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 5 балістичними ракетами Іскандер-М та 5 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

Зазначимо, що російські війська тої ночі здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники.