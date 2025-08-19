Із запущених цілей вдалося збити 236. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відбили комбіновану атаку?

Уночі росіяни запустили 270 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів з Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Також атакували 5 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької областей і Криму.

Крім того, противник бив 4 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, і мобільні вогневі групи.

Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 236 повітряних цілей: