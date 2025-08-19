Из запущенных целей удалось сбить 236. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отбили комбинированную атаку?

Ночью россияне запустили 270 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов из Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Также атаковали 5 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской, Воронежской областей и Крыма.

Кроме того, противник бил 4 крыльями ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, и мобильные огневые группы.

Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 236 воздушных целей: