Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Полтавской ОГА Владимира Когута.

Какие последствия атаки на Полтавщину 19 августа?

Этой ночью россияне массированно атаковали Полтавскую область. В ОГА сообщили о попадании и падении обломков в Кременчугском и Лубенском районах.

Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов,

– написал Владимир Когут.

Также отметил, что подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий российской атаки. К счастью, обошлось без жертв.