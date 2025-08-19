Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем, в случае объявления тревоги не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.

Что известно о взлете Ту-95МС?

Около полуночи мониторы писали, что российская стратегическая авиация проявляла активность.

В половине 1 часа ночи 19 августа в Воздушных силах подтвердили взлет 2-х бортов Ту-95МС.

Внимание! Зафиксирован взлет 2-х бортов Ту-95МС,

– сообщили в ВС.

Военные призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги и отметили, что об изменении ситуации сообщат дополнительно.

Добавим, что мониторинговые каналы писали о том, что отмечен взлет 2х бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Отметим, что сейчас тревога продолжается в ряде областей Украины из-за угрозы атаки "Шахедами".