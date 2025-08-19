Йдеться про ураження інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

Дивіться також Росія знову запускала по Україні "Шахеди": що відомо про наслідки нічної атаки

Які наслідки в Чернігівській області?

Повітряну тривогу в Чернігівській області оголосили близько 07:30. Перед цим загроза ударних БпЛА тривала з 21:32 попередньої доби до 06:07.

У частини населених пунктів є проблеми з електропостачанням. Енергетики та рятувальники вже працюють над відновленням,

– написав посадовець.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, проблеми з електропостачанням через дронову атаку також зафіксовано в Лубенському районі Полтавської області. Там постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. Без світла залишилися 1 471 побутовий і 119 юридичних абонентів.

Що відомо про нічну атаку 19 серпня?

У ніч на 19 серпня противник запустив по Україні 280 засобів повітряного нападу:

270 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

5 балістичних ракет "Іскандер-М" із Ростовської та Воронезької областей, а також тимчасово окупованого Криму;

5 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила та подавила 236 повітряних цілей:

230 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів;

2 балістичні ракети "Іскандер-М";

4 крилаті ракети Х-101.

До слова, влучання 4 ракет та 40 БпЛА зафіксовано на 16 локаціях, а падіння уламків – на 3.