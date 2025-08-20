Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова.
Что известно о последствиях массированной атаки Ахтырской общины?
Олег Григоров рассказал, что вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор в Ахтырской общине Сумщины. На местах попаданий – пожары.
Предварительно – погибших нет. Есть пострадавшие, люди обращаются за медицинской помощью,
– отметил чиновник.
Он также отметил, что к ликвидации последствий привлечены все экстренные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Россия не прекращает обстреливать Сумы и область
В Сумах в течение дня 18 августа несколько раз раздавались взрывы. Первые два громких звука прогремели в 13:17, а последний, за те сутки – в 23:18.
До этого ночью российские войска атаковали Сумской государственный университет. Пожар там ликвидировали до утра, а помещения, где когда-то проводили пары, больше не пригодны для обучения. Разрушен один из корпусов вуза.
Ранее взрыв в Сумах слышали днем 16 августа. Тогда вблизи Сум летал вражеский разведывательный беспилотник, вероятно, типа "Молния".