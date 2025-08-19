Что известно об обстреле энергоинфраструктуры 19 августа?
В ночь на 19 августа Россия осуществила очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавщины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Смотрите также Россия массированно обстреляла украинскую ТЭС
Враг применил одновременно крылатые ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки возникли масштабные пожары.
Последний раз такие удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре зафиксированы 15 и 21 июня текущего года.
Вместе с этим несколько десятков дронов атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины. Предварительно установлены повреждения наземной инфраструктуры объекта, специалисты уже оценивают объем ущерба. В Минэнерго также сообщили, что с марта 2025 года совершено более 2 900 атак на энергетическую инфраструктуру.
Что известно о российской атаке 19 августа?
- Россия била 280 средствами воздушного нападения, из которых ПВО сбила 236 целей. В общем запустили 270 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов из Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Также атаковали 5 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 4 крыльями ракетами Х-101.
- В Полтавской ОВА сообщили о массированной атаке в ночь на 19 августа, попадания и падения обломков в Кременчугском и Лубенском районах. После того, как Россия атаковала Полтавскую область, пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора.
- Также утром 19 августа российские беспилотники атаковали Черниговскую область, повредив инфраструктуру. У части населенных пунктов есть проблемы с электроснабжением.