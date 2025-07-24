Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Обратите внимание Ситуация критическая: на оккупированной Донетчине может остановиться важная ТЭС
24 июля армия врага нанесла удар по одной из украинских тепловых электростанций.
Где именно расположена ТЭС в пресс-службе Минэнерго не раскрывают. Однако отмечают, что никакого отношения к военной инфраструктуре она не имеет.
В ведомстве отметили, что Россия продолжает целенаправленные атаки, которые являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора.
Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла,
– пишут в Минэнерго.
Россия не останавливает удары по энергетике
- 22 июля россияне атаковали гражданскую энергетику в Сумах. Удар пришелся на объект АО "Сумыоблэнерго". 220 тысяч абонентов остались без электричества.
- Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж прогнозирует продолжение энергетического террора. Главная цель – террор гражданского населения.