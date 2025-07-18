Почему может остановиться Зуевская ТЭС?

Согласно сообщению так называемого "министр угля и энергетики так называемой "ДНР", остановка Зуевской ТЭС может произойти из-за недостаточного количества воды, передает 24 Канал.

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Дело в том, что уровень воды в Зуевском и Ольховском водохранилищах снизился до критического уровня. Это влияет на работу станции.

Справка: Вода должна поступать на станцию регулярно. Благодаря этому происходит золоудаление и охлаждение оборудования.

Ранее обеспечение водой происходило, благодаря каналу Северский Донец – Донбасс. Но с 2022 года подача этим путем остановилась. Тогда сложившуюся ситуацию объяснили началом полномасштабной войны. Впоследствии оккупанты решили охлаждать станцию, благодаря указанным водохранилищам.

Сейчас ситуация сложная, если уровень воды опустится ниже критической отметки – 5 метров, последствия будут критические: