Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, сейчас Украина не бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам. Впрочем, враг начал наносить удары по нашей энергетике. Об этом свидетельствует недавний удар по Сумской области.

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Будут ли российские удары по энергетике

Как отметил Маломуж, Россия будет наращивать удары по различным целям. Враг продолжает терроризировать гражданских. Также в последнее время участились удары по ТЦК. Поэтому не стоит отбрасывать сценарий, что Россия не возобновит массированные атаки по украинской энергетике.

Они считают, что последствия ударов по энергетике будут болезненными осенью. Но могут начать создавать проблемы летом. Понятно, что мы отрабатываем обратные форматы атак,

– сказал Маломуж.

Украине же нужно продолжать методично выбивать российский тыл. Речь идет как об атаках по тактической и стратегической авиации России, так и по различных военных производствах. Важно также выбивать предприятия, где изготавливать "Шахемы".

Добавим, 4 июля Россия ударила по линии электропередач, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с АЭС с энергосистемой Украины. На станции произошел блэкаут. Потом работу высоковольтной линии восстановили.