Цель врага – очевидна. Он хочет сорвать мобилизацию в Украине. Так, зимой этого года противник закладывал взрывчатку возле ТЦК и охотился за их военнослужащими , а теперь перешел к воздушным атакам, передает 24 Канал.

Смотрите также В одном из ТЦК рассказали, сколько может длиться мобилизация в Украине

В каких регионах Россия атаковала ТЦК

Кривой Рог

Первая атака на здание ТЦК произошла 30 июня. Тогда утром противник с помощью БпЛА с помощью БПЛА ударил рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге.

К счастью, тогда удалось избежать травмирования и потерь среди военных. Однако были раненые среди гражданских граждан, которые находились рядом с местом вражеской атаки.

Полтава

К сожалению, трагическими последствиями завершилась российская атака на ТЦК в Полтаве.

3 июля около 9:00 враг нанес удар по городу. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома. Погибли три человека. Это, в частности, демобилизованный военный Станислав Попович и 21-летний работник ОВА Александр Ляшик. 6 июля в больнице умерла женщина, которую ранило во время атаки. Также сообщалось о более 60 пострадавших лицах.

Кременчуг

6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар дронами по городу Кременчуг. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом. Раненых и погибших нет.

Запорожье

7 июля после 10:00 в Запорожье прозвучала серия взрывов. Оккупанты нанесли шесть ударов беспилотниками по городу. Повреждены жилые дома, здание университета и предприятия областного центра. По меньшей мере 11 человек получили травмы.

Позже в Сухопутных войсках рассказали, что во время атаки произошло попадание дрона вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Предварительно, среди военнослужащих есть раненый.

Харьков

7 июля с 10:10 до 10:30 россияне атаковали Харьков 6 БпЛА типа "Герань-2". Под ударом был Холодногорский район. Повреждены административные здания, 5-этажный жилой дом, горели 2 автомобиля и еще один жилой дом. Пострадали по меньшей мере 16 человек, среди них – 17-летний парень. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию. Ранены трое военнослужащих.

Некоторые ТЦК усиливают меры безопасности

На фоне преднамеренных ударов России по зданиям ТЦК в двух областях военкоматы усиливают меры безопасности. К такому шагу, в частности, прибегли на Львовской области. Среди мер безопасности – усилена бдительность роты охраны, с металлоискателем на входе. Никакой информации о возможном изменении адресов пока нет.

Между тем в Винницком ТЦК заявили, что приостанавливают свою деятельность по постоянному адресу и взамен сообщили две другие. Однако впоследствии выдали это сообщение без всяких объяснений.

Позже военкомат объяснил, что произошло. Там заявили, что "информация, изложенная в предыдущем сообщении, была отредактирована в результате постороннего вмешательства".

На самом деле, Винницкого ОТЦК и СП не прекращает свою работу. Его личный состав был рассредоточен. Мероприятия мобилизации продолжаются в соответствии с планом.

Прием граждан по медицинским, социальным и другим вопросам осуществляется в штатном режиме непрерывно.

В то же время официально сообщаем, что к адресам приема граждан, предварительно указанных в соцсетях и медиа, Винницкий ОТЦК и СП никакого отношения не имеет,

– говорится в сообщении.

Как позже объяснили "Украинской правде" в пресс-службе командования Сухопутных войск, ТЦК не прекращает работу, а осуществил меры рассредоточения и продолжит работать в определенных локациях. Цель - гарантировать безопасность персонала и посетителей учреждения.

Зачем Кремль охотится за украинскими военкоматами

После вражеского удара по военкомату в Кременчуге представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев объяснил, что основная цель российских ударов по ТЦК – это попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине.

Мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры,

– подчеркнул Саранцев.

Между тем в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнули, что вражеская пропаганда распространяет нарратив о том, что этими ударами Россия якобы "защищает" украинцев от "террора людоедов".

Пытаясь сорвать мобилизацию в Украине, противник стремится лишить Силы обороны необходимого пополнения, ослабить войско и захватить еще больше украинских земель.