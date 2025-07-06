Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя командования Сухопутных войск Виталия Саранцева в комментарии "РБК-Украина".

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ВСУ ждут новых ударов по ТЦК

По словам Саранцева, основная цель российских ударов по ТЦК – это попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине.

Он напомнил, что эта кампания россиян началась ранее – в форме террористических атак на здания ТЦК и СП с сериями минирований и попыток пронесения туда взрывных устройств. Три атаки на ТЦК – в Кривом Роге, Полтаве и сейчас в Кременчуге, являются продолжением этой компании.

Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры,

– подчеркнул Саранцев.

Напомним, в воскресенье, 6 июня, россияне атаковали Кременчугский районный ТЦК и СП дронами. По информации Сил обороны, раненых и погибших среди военнослужащих и работников ТЦК и СП нет.