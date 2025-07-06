Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника командування Сухопутних військ Віталія Саранцева у коментарі "РБК-Україна".

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ЗСУ чекають на нові удари по ТЦК

За словами Саранцева, основна мета російських ударів по ТЦК – це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні.

Він нагадав, що ця кампанія росіян розпочалась раніше – у формі терористичних атак на будівлі ТЦК та СП з серіями мінувань та спроб пронесення туди вибухових пристроїв. Три атаки на ТЦК – у Кривому Розі, Полтаві та нині у Кременчуці, є продовженням цієї компанії.

З огляду на це, ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри,

– наголосив Саранцев.

Нагадаємо, у неділю, 6 червня, росіяни атакували Кременчуцький районний ТЦК та СП дронами. За інформацією Сил оборони, поранених та загиблих серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП немає.