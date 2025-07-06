Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська.

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Що відомо про наслідки атаки Росії по ТЦК у Кременчуку

У неділю, 6 липня близько 9:35 ворог атакував безпілотниками Кременчук, Полтавської області.

Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч,

– повідомили у Сухопутних військах.

За інформацією Сил оборони, поранених та загиблих серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП немає. На місці працюють екстрені служби.

Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Зауважимо, це вже не перша подібна атака на будівлі ТЦК – до цього постраждала Полтава та Кривий Ріг. Речник Сухопутних військ Віталій Саранцев вважає, що такі дії є спробою ворога посіяти хаос і зірвати мобілізацію.

Внаслідок удару по ТЦК в Полтаві загинуло двоє людей: 21-річний студент Олександр Ляшик та демобілізований військовий Станістав Попович. Постраждало декілька десятків людей. У Кривому Розі через атаку на ТЦК було поранено три людини.