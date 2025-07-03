Речник Сухопутних військ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону наголосив, що удари по ТЦК є спробою ворога посіяти хаос і зірвати мобілізацію. Попри це, українська армія продовжує формувати підрозділи і готувати особовий склад для оборони. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росіяни вдарили поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі

Росія хоче зірвати мобілізацію

Віталій Саранцев заявив, що атаки Росії на українські ТЦК мають чітку мету – зірвати процес мобілізації. Він зазначив, що ворогу і його посіпакам ще рано святкувати, адже українська армія продовжує комплектування та підготовку військових.

Ми будемо і далі комплектувати наше військо, готувати наших військових та залучати до оборони більшу кількість наших людей для того, щоб дати гідну відсіч ворогу,

– сказав речник Сухопутних військ.

Нагадаємо, 3 липня, близько 9:00 росіяни завдали удару по місту Полтава. Окупанти влучили по будівлі Полтавського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Від вибухів спалахнула пожежа. Ще один дрон поцілив неподалік ТЦК, через що виникло займання у приватному житловому будинку. Сухопутні війська України підтвердили наявність загиблих і поранених внаслідок обстрілу Полтави. Зокрема, травми отримали двоє працівників ТЦК та СП і двоє військовослужбовців ЗСУ, які перебували на місці влучання.