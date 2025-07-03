Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.
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Удар по будівлі ТЦК та СП у Полтаві
В четвер, 3 липня, близько 9:00 російські війська завдали удару по Полтаві.
Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП,
– повідомили в Сухопутних військах.
Там вказали, що через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.
"На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних", – ідеться в повідомленні.
Вказується, що на місці працюють екстрені служби. Там зазначили, що додаткову інформацію щодо постраждалих уточнюють та повідомлять додатково.
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Нагадаємо, зранку 3 липня Полтава перебувала під масованою атакою російських безпілотників.
До слова, у ніч проти 3 липня ворожі сили атакували Україну 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Станом на 8 годину ранку сили ППО знешкодили 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході та Півдні країни. Вказувалося, що 22 ворожі повітряні цілі збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях, а також падіння збитих – на 1 локації.