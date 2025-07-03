Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

Смотрите также Разрушенные квартиры, пожары и пострадавшие: появились фото последствий атаки дронами на Одессу

Удар по зданию ТЦК и СП в Полтаве

В четверг, 3 июля, около 9:00 российские войска нанесли удар по Полтаве.

В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП,

– сообщили в Сухопутных войсках.

Там указали, что из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома.

"К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских", – говорится в сообщении.

Указывается, что на месте работают экстренные службы. Там отметили, что дополнительную информацию о пострадавших уточняют и сообщат дополнительно.

Смотрите также Массированный удар дронов по Полтаве: на местах работают экстренные службы

Напомним, утром 3 июля Полтава находилась под массированной атакой российских беспилотников.

К слову, в ночь на 3 июля вражеские силы атаковали Украину 52-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

По состоянию на 8 часов утра силы ПВО обезвредили 40 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке и Юге страны. Указывалось, что 22 вражеские воздушные цели сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локально потеряно/подавлено РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых – на 1 локации.