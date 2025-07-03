Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Володимира Когута. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні вже була оголошена повітряна тривога.
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Що відомо про вибухи у Полтаві
Повітряну тривогу на території Полтавської області оголосили близько 08:04. У Повітряних силах застерігали про безпілотники, які рухалися у напрямку міста з північного та західного напрямків.
У Полтавській громаді було чутно звуки вибуху. Інформацію уточнюємо. Не нехтуйте безпекою, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях,
– написав посадовець.