Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Володимира Когута. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні вже була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи у Полтаві

Повітряну тривогу на території Полтавської області оголосили близько 08:04. У Повітряних силах застерігали про безпілотники, які рухалися у напрямку міста з північного та західного напрямків.

У Полтавській громаді було чутно звуки вибуху. Інформацію уточнюємо. Не нехтуйте безпекою, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях,

– написав посадовець.