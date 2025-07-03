Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України та міського голову Геннадія Труханова.

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Що відомо про поранених

За словами Труханова, рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них – двоє дітей. До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих. Загалом у ДСНС повідомляють про чотирьох поранених.

Через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки,

– ідеться у повідомленні рятувальників.

Будинок зазнав руйнувань. Згідно з попереднім оглядом, є значні пошкодження. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі. Поруч, за словами мера, працює оперативний штаб, триває ліквідація наслідків.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

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До слова, раніше повідомляли про щонайменше одне влучання у багатоповерхівку у місті. В обласній військовій адміністрації підтверджували, що в місті є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.