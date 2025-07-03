Известно о повреждении гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины и городского голову Геннадия Труханова.

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Что известно о раненых

По словам Труханова, спасатели освободили пять человек, которые были заблокированы на верхних этажах. Среди них – двое детей. В больницу госпитализированы трое пострадавших. Всего в ГСЧС сообщают о четырех раненых.

Из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи. Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники,

– говорится в сообщении спасателей.

Дом подвергся разрушениям. Согласно предварительному осмотру есть значительные повреждения. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания. Рядом, по словам мэра, работает оперативный штаб, продолжается ликвидация последствий.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

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К слову, ранее сообщалось о по меньшей мере одном попадании в многоэтажку в городе. В областной военной администрации подтверждали, что в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов.