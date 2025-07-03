Місцеві спільноти у телеграмі пишуть про роботу ППО. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Повітряна атака на Одесу 3 липня: що відомо

Повітряну тривогу в Одесі та Одеській області оголосили вночі 3 липня о 02:23. Перед тим із повідомлень моніторів стало відомо, що в Чорному морі накопичилося кілька ударних БпЛА ворога.

Згодом Повітряні сили повідомили, що до Одеси наближаються безпілотники. Водночас Одеська ОВА та міський голова Одеси Геннадій Труханов написали про атаку дронів на місто.

Жителі почули вибухи, почала роботу Протиповітряна оборона. Монітори зазначали, що дронів близько 5. Усе сталося ближче до 3 ранку. Відбій дали о 03:04.

Незадовго перед цим БпЛА атакували Запоріжжя, ОВА там також писала про вибухи та роботу ППО.

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