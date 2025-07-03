Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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У Запоріжжі працюють сили ППО

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 02:04. Згодом моніторингові канали повідомили, що на регіон рухаються ворожі "Шахеди". Це підтвердив й Іван Федоров.

Вже о 02:19 начальник ОВА повідомив про роботу сил ППО в регіоні.

До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав він.

Згодом Повітряні сили ЗСУ також попередили про ворожі БпЛА, які летять курсом на Запоріжжя з південного напрямку.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, ввечері 2 липня вибухи лунали також на Київщині. Через атаку БпЛА жителів області закликали залишатися в укриттях, не ігнорувати сигнали тривоги та не знімати й не публікувати фото чи відео роботи ППО.