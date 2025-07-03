Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Читайте также Россия снова запустила "Шахеды": воздушная тревога добралась до Киева
В Запорожье работают силы ПВО
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 02:04. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что на регион двигаются вражеские "Шахеды". Это подтвердил и Иван Федоров.
Уже в 02:19 начальник ОВА сообщил о работе сил ПВО в регионе.
До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– написал он.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ также предупредили о вражеских БпЛА, летящих курсом в Запорожье с южного направления.
К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Напомним, вечером 2 июля взрывы раздавались также в Киевской области. Из-за атаки БпЛА жителей области призвали оставаться в укрытиях, не игнорировать сигналы тревоги и не снимать и не публиковать фото или видео работы ПВО.