Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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Атака "Шахедами" 3 липня: що відомо

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу