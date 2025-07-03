Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу
БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний. Російські БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний. На Сумщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.
БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний.
Російські БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
На Сумщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.