Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Дивіться також Буданов розповів, чи можуть росіяни застосовувати понад 500 дронів щоденно

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" 3 липня: що відомо

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

22:08, 2 липня

БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний.

21:42, 2 липня

Російські БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

21:32, 2 липня

На Сумщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.