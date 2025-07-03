Про це пише 24 Канал з посиланням на секретаря Полтавської міської ради Катерини Ямщикової.

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Ворог атакував Полтаву

В міській раді повідомили, що Полтава була під масованою атакою російських безпілотників.

Шановні полтавці! Наша громада перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Усі профільні служби задіяно,

– повідомила секретар міськради.

Вона закликала місцевих жителів зберігати спокій, не публікувати фото, відео чи точну інформацію про місця влучань, чи роботи оборонців неба та дочекатися офіційної інформації.

