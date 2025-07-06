Що відомо про нічний терор "Шахедами" та наслідки обстрілу – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Вночі 6 липня росіяни запустили БпЛА
Через атаку в Миколаєві пошкоджено 10 житлових будинків, заклад харчування та банк, наразі там тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Серед поранених – 31-річна жінка у стані середньої тяжкості, яку госпіталізували, а також 35-річний чоловік, якому надали медичну допомогу на місці. Окрім того, рятувальники гасили 2 пожежі, що виникли у приватному секторі міста: нежитлового двоповерхового будинку (площею 50 квадратних метрів) і покрівлі іншого житлового будинку (площею 20 квадратних метрів). Наслідки удару по Миколаєву / Фото: Миколаївська ОВА У ДСНС повідомили, що вночі ворог вдарив по Харкову за допомогою БпЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару. Особовий склад не постраждав – вогнеборці вчасно спустилися в укриття. Внаслідок обстрілу було пошкоджено пожежну автоцистерну. У Херсоні після ворожого обстрілу на території автозаправної станції виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. На щастя, особовий склад та цивільні не постраждали. Близько 9:35 ворог атакував безпілотниками Кременчук на Полтавщині. У Сухопутних військах повідомили, що внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. За інформацією Сил оборони, поранених та загиблих серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП немає. На місці працюють екстрені служби. Росія вдарила по Кременчуку / Фото: місцеві телеграм-канали Віталій Кім повідомив, що під ворожим ударом була портова інфраструктура Миколаєва. Внаслідок атаки пошкоджено склади та електромережі. Постраждалих немає, Уночі ударів зазнав і Миколаївський район – там дрони атакували Коблівську громаду. Унаслідок обстрілу в Рибаківці було пошкоджено 13 приватних будинків, кілька будівель на території баз відпочинку, приміщення відділення "Укрпошти" та магазин. Також пошкоджено лінію електропередач – наразі без світла 531 абонент. Цієї ночі ворог вдарив по Запоріжжю та району 6 "Шахедами". Пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах, також частково зруйнована будівля приватного підприємства. За даними Запорізької ОВА, внаслідок атаки росіян зазнала поранень 89-річна жінка, їй надали необхідну допомогу. Цієї ночі під ударом опинився Вишгородський район Київської області. Внаслідок обстрілу постраждали три людини. Це 35-річний чоловік з осколковим пораненням спини, рук і ніг, а також 79-річна жінка та 75-річний чоловік з гострою реакцією на стрес. Усім постраждалим оперативно надали медичну допомогу. Внаслідок атаки було пошкоджено два багатоповерхові будинки, знищено вогнем чотири гаражі та один автомобіль. Ще три транспортні засоби зазнали пошкоджень. У приватному секторі пошкоджено будинки та господарські споруди, а також спалахнула пожежа на складському приміщенні. Наслідки нічного удару / Фото: Київська ОВА Вночі 6 липня Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, удари було завдано по Шевченківському району Харкова. На місцях влучань виникли пожежі. Ще один ворожий удар зафіксували в Новобаварському районі міста. Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога, Також відомо, що дитина зазнала гострої реакції на стрес. За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – ще на 2 локаціях. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 6 липня росіяни застосували 4 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області та 157 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни, 98 було збито вогневими засобами ураження, ще 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
У Миколаєві є постраждалі
Окупанти вдарили по рятувальниках у Харкові та Херсоні
У Кременчуці ворог вдарив по будівлі ТЦК та СП
Росіяни масовано атакували Миколаїв
– додав очільник ОВА.
"Шахеди" атакували Запоріжжя та район
Під обстрілом опинилася й Київщина
Ворог завдав удару по Харкову
– написав очільник Харківської ОВА.
Скільки "Шахедів" росіяни запустили вночі
– йдеться в повідомленні.
Через атаку в Миколаєві пошкоджено 10 житлових будинків, заклад харчування та банк, наразі там тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Серед поранених – 31-річна жінка у стані середньої тяжкості, яку госпіталізували, а також 35-річний чоловік, якому надали медичну допомогу на місці.
Окрім того, рятувальники гасили 2 пожежі, що виникли у приватному секторі міста: нежитлового двоповерхового будинку (площею 50 квадратних метрів) і покрівлі іншого житлового будинку (площею 20 квадратних метрів).
Наслідки удару по Миколаєву / Фото: Миколаївська ОВА
У ДСНС повідомили, що вночі ворог вдарив по Харкову за допомогою БпЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару. Особовий склад не постраждав – вогнеборці вчасно спустилися в укриття. Внаслідок обстрілу було пошкоджено пожежну автоцистерну.
У Херсоні після ворожого обстрілу на території автозаправної станції виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. На щастя, особовий склад та цивільні не постраждали.
Близько 9:35 ворог атакував безпілотниками Кременчук на Полтавщині.
У Сухопутних військах повідомили, що внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.
За інформацією Сил оборони, поранених та загиблих серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП немає. На місці працюють екстрені служби.
Росія вдарила по Кременчуку / Фото: місцеві телеграм-канали
Віталій Кім повідомив, що під ворожим ударом була портова інфраструктура Миколаєва.
Внаслідок атаки пошкоджено склади та електромережі. Постраждалих немає,
Уночі ударів зазнав і Миколаївський район – там дрони атакували Коблівську громаду. Унаслідок обстрілу в Рибаківці було пошкоджено 13 приватних будинків, кілька будівель на території баз відпочинку, приміщення відділення "Укрпошти" та магазин.
Також пошкоджено лінію електропередач – наразі без світла 531 абонент.
Цієї ночі ворог вдарив по Запоріжжю та району 6 "Шахедами". Пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах, також частково зруйнована будівля приватного підприємства.
За даними Запорізької ОВА, внаслідок атаки росіян зазнала поранень 89-річна жінка, їй надали необхідну допомогу.
Цієї ночі під ударом опинився Вишгородський район Київської області.
Внаслідок обстрілу постраждали три людини. Це 35-річний чоловік з осколковим пораненням спини, рук і ніг, а також 79-річна жінка та 75-річний чоловік з гострою реакцією на стрес. Усім постраждалим оперативно надали медичну допомогу.
Внаслідок атаки було пошкоджено два багатоповерхові будинки, знищено вогнем чотири гаражі та один автомобіль. Ще три транспортні засоби зазнали пошкоджень. У приватному секторі пошкоджено будинки та господарські споруди, а також спалахнула пожежа на складському приміщенні.
Наслідки нічного удару / Фото: Київська ОВА
Вночі 6 липня Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, удари було завдано по Шевченківському району Харкова. На місцях влучань виникли пожежі.
Ще один ворожий удар зафіксували в Новобаварському районі міста.
Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога,
Також відомо, що дитина зазнала гострої реакції на стрес.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих – ще на 2 локаціях.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 6 липня росіяни застосували 4 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області та 157 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни,
98 було збито вогневими засобами ураження, ще 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.