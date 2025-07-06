Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Там показали наслідки атак.

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Що відомо про атаки

Харків

Уночі ворог атакував Харків за допомогою БпЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару.

Особовий склад не постраждав – вогнеборці вчасно спустилися в укриття. Однак пошкоджено пожежну автоцистерну.

Херсон

Уранці через ворожий обстріл Херсона на території автозаправної станції виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно.

Особовий склад та цивільні не постраждали. Пошкоджено пожежну автоцистерну.

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Нагадаємо, уранці 3 липня під російським обстрілом опинився один із медичних закладів у Херсоні. Через дрони зі скидами у Дніпровському районі міста пошкоджено кілька карет швидкої допомоги та цивільні автомобілі.