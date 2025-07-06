Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 00:58 6 липня. Повітряні сили попереджали про наявність ворожих безпілотників в області.

Про перший вибух стало відомо о 01:06. Про це написали місцеві журналісти.

Гучний звук також підтвердив і мер Харкова Ігор Терехов.

У місті вибух. Попередньо "Шахед". Деталі з'ясовуємо. Ще кілька ворожих дронів йдуть на місто – будьте обережні!

– написав міський голова.

Через 5 хвилин стало відомо про другий вибух у місті, а вже згодом і про третій.

"Ворог завдав щонайменше трьох ударів по місту Харків. Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюються", – написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.