Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття. Де рухаються російські "Шахеди", слідкує 24 Канал.
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Де рухаються "Шахеди"
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Ворожі БпЛА на Донеччині курсом на північ. Сумщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Запорізька та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.21:04, 5 липня20:40, 5 липня20:39, 5 липня20:30, 5 липня
Ворожі БпЛА на Донеччині курсом на північ.
Сумщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Запорізька та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.