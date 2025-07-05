Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття. Де рухаються російські "Шахеди", слідкує 24 Канал.

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Де рухаються "Шахеди"

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті