Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття. Де рухаються російські "Шахеди", слідкує 24 Канал.

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Де рухаються "Шахеди"

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

21:04, 5 липня

  • Група ударних БпЛА на Донеччині продовжує рух на північ.
  • Група ворожих БпЛА на півночі Сумщини курсом на південь.
20:40, 5 липня

Ворожі БпЛА на Донеччині курсом на північ.

20:39, 5 липня

Сумщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:30, 5 липня

Запорізька та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.