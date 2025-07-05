Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили. Подбайте про свою безпеку!
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Де летять ракети
Монітори пишуть, що було застосовано 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" по Старокостянтиніву з 2 бортів МіГ-31К з району Тамбова. Знову гучно у Старокостянтинові. Ракета на Житомирщині курсом на Старокостянтинів. Ракета на Чернігівщині – курс південно-західний. Монітори повідомляють про 2 другий пуск. Було гучно у Старокостянтинові на Хмельниччині. Ракета курсом на Старокостянтинів! Було зафіксовано швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Київщину. Згодом вона продовжила рух на Житомирщину. Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К! Повітряну тривогу оголосили по всій Україні.
– написали у ПС.
– написали у Повітряних силах.
Монітори пишуть, що було застосовано 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" по Старокостянтиніву з 2 бортів МіГ-31К з району Тамбова.
Знову гучно у Старокостянтинові.
Ракета на Житомирщині курсом на Старокостянтинів.
Ракета на Чернігівщині – курс південно-західний.
Монітори повідомляють про 2 другий пуск.
Було гучно у Старокостянтинові на Хмельниччині.
Ракета курсом на Старокостянтинів!
Було зафіксовано швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Київщину.
Згодом вона продовжила рух на Житомирщину.
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!
Повітряну тривогу оголосили по всій Україні.