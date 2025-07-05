Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Позаботьтесь о своей безопасности!

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Где летят ракеты

18:03, 5 июля

Мониторы пишут, что было применено 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Староконстантинову с 2 бортов МиГ-31К из района Тамбова.

17:51, 5 июля

Опять громко в Староконстантинове.

17:48, 5 июля

Ракета на Житомирщине курсом на Староконстантинов.

17:45, 5 июля

Ракета на Черниговщине – курс юго-западный.

17:44, 5 июля

Мониторы сообщают о 2 пуске.

17:43, 5 июля

Было громко в Староконстантинове Хмельницкой области.

17:40, 5 июля

Ракета курсом на Староконстантинов!
– написали в ПС.

17:39, 5 июля

Была зафиксирована скоростная цель на Черниговщине курсом на Киевщину.

Впоследствии она продолжила движение на Житомирщину.

17:37, 5 июля

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!
– написали в Воздушных силах.

17:36, 5 июля

Воздушную тревогу объявили по всей Украине.