Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Позаботьтесь о своей безопасности!
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Где летят ракеты
Мониторы пишут, что было применено 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Староконстантинову с 2 бортов МиГ-31К из района Тамбова. Опять громко в Староконстантинове. Ракета на Житомирщине курсом на Староконстантинов. Ракета на Черниговщине – курс юго-западный. Мониторы сообщают о 2 пуске. Было громко в Староконстантинове Хмельницкой области. Ракета курсом на Староконстантинов! Была зафиксирована скоростная цель на Черниговщине курсом на Киевщину. Впоследствии она продолжила движение на Житомирщину. Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К! Воздушную тревогу объявили по всей Украине.
– написали в ПС.
– написали в Воздушных силах.
Мониторы пишут, что было применено 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Староконстантинову с 2 бортов МиГ-31К из района Тамбова.
Опять громко в Староконстантинове.
Ракета на Житомирщине курсом на Староконстантинов.
Ракета на Черниговщине – курс юго-западный.
Мониторы сообщают о 2 пуске.
Было громко в Староконстантинове Хмельницкой области.
Ракета курсом на Староконстантинов!
Была зафиксирована скоростная цель на Черниговщине курсом на Киевщину.
Впоследствии она продолжила движение на Житомирщину.
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!
Воздушную тревогу объявили по всей Украине.