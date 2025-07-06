Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 00:58 6 июля. Воздушные силы предупреждали о наличии вражеских беспилотников в области.

О первом взрыве стало известно в 01:06. Об этом написали местные журналисты.

Громкий звук также подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

В городе взрыв. Предварительно "Шахед". Детали выясняем. Еще несколько вражеских дронов идут на город – будьте осторожны!

– написал городской голова.

Через 5 минут стало известно о втором взрыве в городе, а уже потом и о третьем.

"Враг нанес по меньшей мере три удара по городу Харьков. Информация о пострадавших и последствия попаданий устанавливаются", – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Воздушные силы также предупредили о движении новой группы вражеских ударных БпЛА на севере Харьковской области – курсом на юг.

Позже Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, попадания российских беспилотников зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах Харькова. Профильные службы выехали на осмотр.

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