Співробітники обласної військової адміністрації створили зведений загін працівників ДСНС, який працює на зруйнованих будинках Харківщини, щоб убезпечити населення. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зазначивши, що головне їхнє завдання зробити так, щоб пошкоджені конструкції були безпечними для відновлення чи демонтажу.

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Зведений загін ДСНС

Кореспондентка з Харкова зауважила, що такий зведений загін ДСНС вже працював у Сумах, де показав свою ефективність. Зараз роботи тривають на Харківщині. Мовиться про навчальні заклади, житлові будинки, комунальні підприємства – все те, по чому б'є Росія.

Це дуже складна робота. Всі рятувальники, верхолази та інженери приїхали на поміч з різних областей. Це Дніпропетровська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська та Рівненська,

– сказала вона.

Велика частина України працює зараз у Харкові та Харківській області. Всі фахівці роблять це задля того, аби дати надію мешканцям на відновлення або демонтаж, щоб колись там було зроблено щось нове. Також найважливішим є убезпечити людей, які живуть поруч.

Усунення наслідків атак на Харківщині

Заступник начальника Харківської ОВА підкреслив, що у Харкові та Харківській області є близько 90 об'єктів, які були пошкоджені внаслідок російських атак. Там потрібно розібрати завали та провести демонтаж зруйнованих конструкцій.

Ця цифра щодоби змінюється з огляду на ситуацію в області, з огляду на обстріли від яких потерпає Харків,

– сказав він.

Заступник директора департаменту ДСНС також зауважив, що кожен об'єкт має свою специфіку, адже аварійні конструкції щомиті можуть завалитись.

Це складна та довготривала робота. Швидко зробити все не вийде, адже кожен елемент треба обстежити та демонтувати. Важливо зробити це так, щоб не постраждали інші будівельні конструкції й найважливіше – не травмувалися рятувальники,

– наголосив він.

Всі, хто залучені до зведеного загону працівників ДСНС мають великий досвід у роботі із наслідками російських атак. Анна Черненко додала, що, на жаль, це продиктовано умовами, у яких зараз живе наша країна.

Нагадаємо, у ніч на 25 червня 2025 року російські війська атакували Харків ударними дронами типу "Шахед" ("Герань-2"). Під обстріл потрапило цивільне підприємство у Київському районі міста, а також житловий будинок і триповерхова будівля в Шевченківському районі, де виникли пожежі. Загалом зафіксовано щонайменше сім ворожих ударів, були постраждалі серед цивільних.