У центрі Харкова КАБ поцілив у дитячу залізницю – популярне місце дозвілля для дітей з міста та області. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

Дивіться також Хвиля за хвилею накочувалися "Шахеди", – як Харків пережив найдовшу атаку по місту

Лікарі боряться за життя поранених

"Два удари керованими авіабомбами – це центральна частина Харкова. Поруч – парк відпочинку, де перебували люди. Тут також були працівники – це дитяча залізниця", – розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Медики забрали понад десять поранених. Четверо з них – у вкрай тяжкому стані. Люди саме проходили подвір'ям до навчального корпусу, коли стався вибух. Вони опинилися на прямій лінії розльоту уламків.

Було нас тут з десяток. П'ятеро сиділи просто на лавках, ішли до корпусу – і не дійшли,

– розповів інструктор В'ячеслав.

На місці загинула жінка, яка лише два тижні тому очолила цю зону відпочинку. Увечері в лікарні помер і 62-річний пенсіонер, що також зазнав поранень.

"Є тяжко поранені з цієї локації, але сподіваюся, що їх вдасться врятувати. Допомогу надали вчасно – працювали понад 16 бригад. Це один із тих випадків, коли майже не було ситуаційних реакцій. Лише дві. Усі інші – уламкові поранення, контузії, переломи", – повідомив керівник Центру екстреної медицини Віктор Забашта.

Наразі в лікарнях Харкова залишаються 10 постраждалих. Після обстрілу 7 червня в місті працювали понад 200 рятувальників. За минулу добу російські війська вбили шістьох людей у Харкові та області. У Куп'янському районі були поранені внаслідок обстрілу. У Старому Салтові безпілотник вдарив прицільно по людях – згоріли автомобілі, кілька людей отримали поранення.

Харківська обласна військова адміністрація оприлюднила перелік озброєння, яким за добу обстрілювали місто та область: одна ракета, дев'ять КАБів, 64 "Шахеди", три "Герані", один "Ланцет", два безпілотники типу "Блискавка".

Це – лише удари по цивільних об'єктах. Без урахування прифронтових територій, де тривають бойові дії. Лише удари – по містах і мирних людях.