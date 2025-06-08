В центре Харькова КАБ попал в детскую железную дорогу – популярное место досуга для детей из города и области. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Врачи борются за жизнь раненых

"Два удара управляемыми авиабомбами – это центральная часть Харькова. Рядом – парк отдыха, где находились люди. Здесь также были работники – это детская железная дорога", – рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Медики забрали более десяти раненых. Четверо из них – в крайне тяжелом состоянии. Люди как раз проходили по двору к учебному корпусу, когда произошел взрыв. Они оказались на прямой линии разлета обломков.

Было нас здесь с десяток. Пятеро сидели просто на скамейках, шли к корпусу – и не дошли,

– рассказал инструктор Вячеслав.

На месте погибла женщина, которая всего две недели назад возглавила эту зону отдыха. Вечером в больнице скончался и 62-летний пенсионер, что также получил ранения.

"Есть тяжело раненые из этой локации, но надеюсь, что их удастся спасти. Помощь оказали вовремя – работали более 16 бригад. Это один из тех случаев, когда почти не было ситуационных реакций. Только две. Все остальные – осколочные ранения, контузии, переломы", – сообщил руководитель Центра экстренной медицины Виктор Забашта.

Сейчас в больницах Харькова остаются 10 пострадавших. После обстрела 7 июня в городе работали более 200 спасателей. За минувшие сутки российские войска убили шесть человек в Харькове и области. В Купянском районе были ранены в результате обстрела. В Старом Салтове беспилотник ударил прицельно по людям – сгорели автомобили, несколько человек получили ранения.

Харьковская областная военная администрация обнародовала перечень вооружения, которым за сутки обстреливали город и область: одна ракета, девять КАБов, 64 "Шахеды", три "Герани", один "Ланцет", два беспилотника типа "Молния".

Это – только удары по гражданским объектам. Без учета прифронтовых территорий, где продолжаются боевые действия. Только удары – по городам и мирным людям.