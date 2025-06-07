Информацию об очередном военном преступлении страны-агрессора собрал 24 Канал. Пострадали Шевченковский и Киевский районы.

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Куда попал враг

О российском обстреле харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил в 17:33. По информации председателя ОГА Олега Синегубова, враг запустил 4 КАБа по Шевченковскому и Киевскому районам областного центра.

Одно из попаданий было возле здания детской железной дороги, где обычно много семей с детьми. Второй удар – по территории частного домовладения, где произошел пожар на площади 5 квадратных метров. Третье попадание – в лесополосу вблизи жилого дома.

В результате обстрела повреждены 2 здания детской железной дороги и 4 вагона, 2 частных дома, хозяйственную постройку,

– говорится в сообщении.

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Что известно о пострадавших

В результате российского удара по детской железной дороге погибла ее 30-летняя руководительница. По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, женщину назначили на должность 2 недели назад.

Удар пришелся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной, нашей детской железной дороги Харькова. По соображениям безопасности ее не открываем – отменили открытие, поэтому учеников или посетителей не было на месте и они в безопасности! Страшно представить, что было бы в ином случае,

– написал он.

В 19:12 в ГСЧС сообщили о 16 пострадавших. Позже, в 20:33, Синегубов написал о 19 раненых, в том числе 10 человек госпитализировали. Всем оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь.

Спасатели помогают пострадавшим: смотрите видео

Обратите внимание! В 19:57 Владимир Зеленский написал о более 40 раненых в Харькове.

Как отреагировал Зеленский

Украинский президент отметил, что россияне ударили по гражданским – рядом расположена детская железная дорога, что не имеет никакого военного смысла. Он назвал вражескую атаку терроризмом.

Очередное зверское убийство... Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Ежедневно мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность,

– написал Владимир Зеленский.

Напомним, ночью 7 июня противник атаковал Киевский и Основянский районы Харькова 3 ракетами, 5 КАБами, 4 РСЗО и 48 БпЛА. Повреждены 2 многоквартирных дома, 2 частных дома, 2 предприятия, 2 автомобиля, админздание и здание детской музыкальной школы.