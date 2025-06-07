Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова и ГСЧС. По предварительным данным, 1 человек погиб, еще 16 – пострадали.

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Что известно об ударе КАБами

Одно попадание было возле здания детской железной дороги, там погибла 30-летняя женщина, более 10 человек пострадали. Работники ГСЧС, полиции и медики помогали пострадавшим и транспортировали их к автомобилям экстренной медицинской помощи.

Последствия ударов по Харькову: смотрите фото

Второй удар был по территории частного домовладения, разрушена хозяйственная постройка, произошел пожар площадью 5 квадратных метров. Третье попадание – в лесополосу вблизи жилого дома.

Спасатели помогают пострадавшим: смотрите видео

К слову, вражескую атаку уже прокомментировал Владимир Зеленский. Он рассказал о более 40 раненых. "Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе – рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм", – отметил украинский президент.