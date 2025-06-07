На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
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Россияне нанесли удары по Харькову с помощью управляемых авиабомб. Из-за этого десятки человек получили ранения, также известно о жертве в результате атаки.
На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
Смотрите также Погибла глава детской железной дороги, ранены ее коллеги: сколько жертв и раненых в Харькове