На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

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Как Зеленский прокомментировал атаку