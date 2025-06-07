На удар відреагував президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

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Як Зеленський прокоментував атаку

Український президент наголосив, що росіяни завдали удару по цивільних у місті, поруч розташована дитяча залізниця, що не має жодного військового сенсу. Він назвав російську атаку тероризмом.

Станом на зараз у Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб. Чергове звіряче вбивство,

– написав він.