Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

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Ворог знову атакує Харків

Терехов повідомив, що росіяни обстрілюють Харків керованими авіаційними бомбами о 17:33. Пізніше він розповів про наслідки.

Одна людина загинула внаслідок удару по центральній частині міста. Є кілька поранених,

– пояснив мер.

Олег Синєгубов підкреслив, що внаслідок удару 5 людей отримали поранення. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Наймасованіша атака на Харків

У ніч проти 7 червня окупанти здійснили черговий акт терору проти українського населення. Ворог обстріляв Харків, використавши 3 ракети, 5 КАБів, 4 РСЗВ і 48 БпЛА. Вибухи в місті лунали щонайменше 55 разів.

Один з ворожих безпілотників поцілив у девʼятиповерховий житловий будинок в Основʼянському районі: загорілись квартири з девʼятого по сьомий поверхи, обвалились плити. Також пошкоджено сусідні багатоповерхівки, музичну школу, адміністративну будівлю, авто.

Унаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 59 та 86 років. Ще 13 людей травмовані, серед яких хлопчик, якому 1,5 місяці. Постраждали двоє поліцейських – 23-річний чоловік та 26-річна жінка, які є мешканцями цього будинку.