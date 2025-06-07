08:20, 7 червня

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у ніч на 7 червня росіяни здійснили комбіновану атаку на Дніпропетровщину. У небі над областю збили 6 ворожих ракет та 27 БпЛА.

Втім, є і наслідки ворожої агресії. У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні,

– повідомив очільник ОВА.

Він додав, що у місті також пошкоджена інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Одна автівка зайнялася, ще 3 – побиті. Також у багатоповерхівках потрощені вікна – триває обстеження.