Про головні події 7 червня, ситуацію на фронті, втрати Росії, наслідки російських обстрілів, політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в хронології 24 Каналу.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 995 030 (+1120),
- танків – 10 904 (+15),
- бойових броньованих машин – 22 737 (+52),
- артилерійських систем – 28 850 (+56),
- РСЗВ – 1410 (+4),
- засобів ППО – 1181 (+1),
- літаків – 413 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 493 (+300),
- крилатих ракет – 3308 (+37),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 079 (+166),
- спеціальної техніки – 3908 (+1).
Росіяни завдали комбінованого удару по Дніпру
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у ніч на 7 червня росіяни здійснили комбіновану атаку на Дніпропетровщину. У небі над областю збили 6 ворожих ракет та 27 БпЛА.
Втім, є і наслідки ворожої агресії. У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні,
– повідомив очільник ОВА.
Він додав, що у місті також пошкоджена інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Одна автівка зайнялася, ще 3 – побиті. Також у багатоповерхівках потрощені вікна – триває обстеження.
У Харкові з-під завалів дістали жінку
Вночі один з російських дронів влучив у багатоповерхівку у центрі Харкова, там спалахнули квартири з 6 по 9 поверхи. Повідомлялося, що під завалами у квартирах можуть перебувати люди.
У ДСНС розповіли, що вони шукають жінку, яка живе на восьмому поверсі. Вона подавала ознаки життя, тож до неї намагалися якнайшвидше дістатися.
Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що жінку, яка перебувала під завалами у багатоповерховому будинку, деблокували.
На щастя, вона вижила, медики надають їй усю необхідну допомогу.
Росіяни завдали наймасованішого удару по Харкову
За підрахунками Харківської обласної прокуратури, росіяни атакували Харків понад 50 "Шахедами", 4 КАБами та 1 ракетою.