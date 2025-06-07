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08:20, 7 июня

Потери врага

  • Личного состава – около 995 030 (+1120),
  • танков – 10 904 (+15),
  • боевых бронированных машин – 22 737 (+52),
  • артиллерийских систем – 28 850 (+56),
  • РСЗВ – 1410 (+4),
  • средств ПВО – 1181 (+1),
  • самолетов – 413 (+0),
  • вертолетов – 337 (+1),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 39 493 (+300),
  • крылатых ракет – 3308 (+37),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 079 (+166),
  • специальной техники – 3908 (+1).
08:20, 7 июня

Россияне нанесли комбинированный удар по Днепру

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в ночь на 7 июня россияне совершили комбинированную атаку на Днепропетровщину. В небе над областью сбили 6 вражеских ракет и 27 БпЛА.

Впрочем, есть и последствия вражеской агрессии. В Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении,
– сообщил глава ОВА.

Он добавил, что в городе также повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Одна машина занялась, еще 3 – побиты. Также в многоэтажках разбиты окна – продолжается обследование.

08:18, 7 июня

В Харькове из-под завалов достали женщину

Ночью один из российских дронов попал в многоэтажку в центре Харькова, там вспыхнули квартиры с 6 по 9 этажи. Сообщалось, что под завалами в квартирах могут находиться люди.

В ГСЧС рассказали, что они ищут женщину, которая живет на восьмом этаже. Она подавала признаки жизни, поэтому к ней пытались как можно быстрее добраться.

Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил, что женщину, которая находилась под завалами в многоэтажном доме, деблокировали.

К счастью, она выжила, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Россияне нанесли самый массированный удар по Харькову

По подсчетам Харьковской областной прокуратуры, россияне атаковали Харьков более 50 "Шахедами", 4 КАБами и 1 ракетой.