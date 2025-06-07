О главных событиях 7 июня, ситуацию на фронте, потери России, последствия российских обстрелов, политические новости и международные достижения – читайте в хронологии 24 Канала.
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Потери врага
- Личного состава – около 995 030 (+1120),
- танков – 10 904 (+15),
- боевых бронированных машин – 22 737 (+52),
- артиллерийских систем – 28 850 (+56),
- РСЗВ – 1410 (+4),
- средств ПВО – 1181 (+1),
- самолетов – 413 (+0),
- вертолетов – 337 (+1),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 39 493 (+300),
- крылатых ракет – 3308 (+37),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 51 079 (+166),
- специальной техники – 3908 (+1).
Россияне нанесли комбинированный удар по Днепру
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в ночь на 7 июня россияне совершили комбинированную атаку на Днепропетровщину. В небе над областью сбили 6 вражеских ракет и 27 БпЛА.
Впрочем, есть и последствия вражеской агрессии. В Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении,
– сообщил глава ОВА.
Он добавил, что в городе также повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Одна машина занялась, еще 3 – побиты. Также в многоэтажках разбиты окна – продолжается обследование.
В Харькове из-под завалов достали женщину
Ночью один из российских дронов попал в многоэтажку в центре Харькова, там вспыхнули квартиры с 6 по 9 этажи. Сообщалось, что под завалами в квартирах могут находиться люди.
В ГСЧС рассказали, что они ищут женщину, которая живет на восьмом этаже. Она подавала признаки жизни, поэтому к ней пытались как можно быстрее добраться.
Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил, что женщину, которая находилась под завалами в многоэтажном доме, деблокировали.
К счастью, она выжила, медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Россияне нанесли самый массированный удар по Харькову
По подсчетам Харьковской областной прокуратуры, россияне атаковали Харьков более 50 "Шахедами", 4 КАБами и 1 ракетой.