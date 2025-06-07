Депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук в ефірі 24 Каналу повідомив, що після нічного обстрілу Харкова Росією постраждало багато районів міста. Зокрема, наразі горить промислова зона – над підприємством здіймається стовп чорного диму. Там працюють рятувальники, які намагаються загасити пожежу.

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Таких тривалих тривог у місті – не було

Він додав, що також постраждали Основ'янський, Холодногірський і Київський райони.

Я тут перебуваю з 24 лютого і пережив усі обстріли, усі бомбардування, усе, що було в Харкові. Це був справді найдовший, обстріл. Бо якщо раніше – то була тривога, обстріли тривали 20 – 30 хвилин. Це залежало від того, чим саме атакували,

– розповів Богдан Ткачук.

Він зауважив, що навіть під час інтенсивних бойових дій неподалік Харкова, коли українські війська звільняли території й працювала артилерія, таких тривалих тривог не було. Цієї ночі тривога тривала дві з половиною години – напад був безперервним.

Ткачук також зазначив, що на тлі обстрілу по всьому місту та у передмістях працювали сили ППО – стрілецька зброя, кулемети, зенітні гармати.

"Усе це не припинялося. Постійно стріляли, хвиля за хвилею накочувалися "Шахеди" – десять, вісім. Вони дзижчали в повітрі, усі їх чули, їх збивали. Лунали гучні вибухи – і в повітрі, і там, де вони долітали до певних локацій. Це все тривало досить довго – з 3 ночі до 5 ранку. Така собі какофонія в місті була", – зазначив Ткачук.

Він повідомив про трьох загиблих і 21 пораненого, серед яких – немовля. Наразі місто оговтується: працюють рятувальники ДСНС, поліція та медики. На місця вибухів приїжджають працівники ЦНАПу, приймають заяви, надають допомогу – документальну та матеріальну.

Вранці була ще одна тривога, але обстрілу не було – нічого не долетіло до міста. О 9-й ранку в місті панувала тиша. Здавалося, ніби нікого немає – люди просто спали, бо всю ніч не могли заснути. І от зараз я дивлюся – стою на парковці: машини, люди, рух є. Усі займаються своїми справами. Харків тримається. Харків, як кажуть, незламний. І нічого вони нам не зроблять,

– сказав депутат.

Він наголосив, що кожен російський обстріл супроводжується інформаційною кампанією прикриття: мовляв, били по "військових об'єктах". У соцмережах одразу починають поширювати інформацію: "не треба було чіпати стратегічну авіацію", "це вам відповідь".

Однак Сили безпеки й оборони України завдають ударів лише по військових цілях і техніці, а росіяни цілять по житлових будинках, лікарнях, пологових будинках, школах і приватному сектору.

Він додав, що харків'яни здебільшого усвідомлюють суть цих російських інформаційних вкидів. Попри обстріли, у місті немає паніки серед населення.