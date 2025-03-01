Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу зазначила, що в самому центрі міста постраждали багатоповерхові будинки та кілька медзакладів. В один із них влучили прямо в дах, спричинивши пожежу. Звідти довелося евакуювати понад півсотні маломобільних пацієнтів.

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"Евакуація нічна. Це просто уклін величезний працівникам швидкої, рятувальникам, правоохоронцям, колегам-журналістам, які працювали вночі, тому що вони теж долучалися до того, щоб виносити людей на ношах, під руки, на ковдрах. Працювати треба було дуже-дуже швидко, тому що дах уже горів", – сказала Анна Черненко.

Які наслідки нічного обстрілу Харкова

Вона додала, що два з трьох поверхів лікарні суттєво зруйновані. Експерти продовжують оцінювати пошкодження та шукати шляхи якнайшвидшого відновлення. У Харкові ще один медзаклад постраждав уже вчетверте. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вже є міжнародна домовленість про допомогу у відновленні медичного закладу.

Окрім лікарень, пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, комерційні об'єкти, автозаправні станції, гіпермаркет. У місті вибито сотні вікон, пошкоджено дорожнє покриття та електромережі. Вже зранку комунальні служби розпочали відновлювальні роботи. Прокуратура повідомила, що для атаки використовували дрони "Герань – 2".

Сьогодні всі лікарі замість того, щоб приймати людей, допомагали вимітати скло, максимально старалися, щоб швидше полагодити те, що їм побило. Серйозні руйнації, і через них є люди, які звернулися за допомогою до медиків. Це семеро людей, одна дитина,

– сказала Анна Черненко.

Усі лише з легкими пораненнями від уламків скла, госпіталізація не знадобилася.

Що кажуть місцеві

Мешканці міста діляться враженнями від побаченого. Зокрема, стоматологиня Владислава про приліт в лікарню дізналась від завідувачки закладу.

Ранок почався "весело". Завідувачка зателефонувала й сказала приїхати о 8:00, щоб допомогти з прибиранням. Коли ми зайшли всередину, були в шоці. Рік тому тільки-но встановили вікна,

– розповіла Владислава.

Харків'янка Валентина мала плановий запис до лікаря. Прийшовши на прийом, побачила наслідки нічних влучань.

"Я в шоці. Не очікувала такого. Буду чекати, у мене плановий прийом. Уже рік ходжу сюди, а тепер доведеться телефонувати й питати, чи зможу потрапити через тиждень", – сказала Валентина.

Мешканець одного із пошкодженого будинку в Харкові Андрій розповів, що до ранку не спав, оскільки потрібно було прибирати скло.

Влучило так, що добре, що я встиг відійти. А наша червона машина тепер уся розбита,

– сказав Андрій.

Наслідки нічних ударів по Харкову виявилися значними. Також атаки були й по області. Поранення отримали 12 людей, серед них двоє дітей. Знову під серйозним обстрілом опинилися Золочівщина, Куп'янщина, Дергачівщина – населені пункти, які росіяни атакують щодня.

Харківська міська рада оприлюднила статистику: за 28 днів лютого Харків зазнав 21 атаки безпілотниками. Використовувалися "Молнії", "Герані", "Шахеди" та один ФАБ. Більшість цих ударів припала на останні дві ночі. Посилилися обстріли як по місту, так і по області.