Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала отметила, что в самом центре города пострадали многоэтажные дома и несколько медучреждений. В один из них попали прямо в крышу, вызвав пожар. Оттуда пришлось эвакуировать более полсотни маломобильных пациентов.

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"Эвакуация ночная. Это просто поклон огромный работникам скорой, спасателям, правоохранителям, коллегам-журналистам, которые работали ночью, потому что они тоже приобщались к тому, чтобы выносить людей на носилках, под руки, на одеялах. Работать надо было очень-очень быстро, потому что крыша уже горела", – сказала Анна Черненко.

Какие последствия ночного обстрела Харькова

Она добавила, что два из трех этажей больницы существенно разрушены. Эксперты продолжают оценивать повреждения и искать пути скорейшего восстановления. В Харькове еще одно медучреждение пострадало уже в четвертый раз. Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что уже есть международная договоренность о помощи в восстановлении медицинского учреждения.

Кроме больниц, повреждены жилые дома, учебные заведения, коммерческие объекты, автозаправочные станции, гипермаркет. В городе выбиты сотни окон, повреждено дорожное покрытие и электросети. Уже утром коммунальные службы начали восстановительные работы. Прокуратура сообщила, что для атаки использовали дроны "Герань-2".

Сегодня все врачи вместо того, чтобы принимать людей, помогали выметать стекло, максимально старались, чтобы быстрее починить то, что им побило. Серьезные разрушения, и из-за них есть люди, которые обратились за помощью к медикам. Это семь человек, один ребенок,

– сказала Анна Черненко.

Все лишь с легкими ранениями от осколков стекла, госпитализация не понадобилась.

Что говорят местные

Жители города делятся впечатлениями от увиденного. В частности, стоматолог Владислава о прилете в больницу узнала от заведующей заведения.

Утро началось "весело". Заведующая позвонила и сказала приехать в 8:00, чтобы помочь с уборкой. Когда мы зашли внутрь, были в шоке. Год назад только установили окна,

– рассказала Владислава.

Харьковчанка Валентина имела плановую запись к врачу. Придя на прием, увидела последствия ночных попаданий.

"Я в шоке. Не ожидала такого. Буду ждать, у меня плановый прием. Уже год хожу сюда, а теперь придется звонить и спрашивать, смогу ли попасть через неделю", – сказала Валентина.

Житель одного из поврежденного дома в Харькове Андрей рассказал, что до утра не спал, поскольку нужно было убирать стекло.

Попало так, что хорошо, что я успел отойти. А наша красная машина теперь вся разбита,

– сказал Андрей.

Последствия ночных ударов по Харькову оказались значительными. Также атаки были и по области. Ранения получили 12 человек, среди них двое детей. Опять под серьезным обстрелом оказались Золочевский, Купянский, Дергачевский районы – населенные пункты, которые россияне атакуют ежедневно.

Харьковский городской совет обнародовал статистику: за 28 дней февраля Харьков подвергся 21 атаке беспилотниками. Использовались "Молнии", "Герани", "Шахеды" и один ФАБ. Большинство этих ударов пришлись на последние две ночи. Усилились обстрелы как по городу, так и по области.