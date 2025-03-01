По предварительным данным, пострадало 7 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения пресс-службы ГСЧС и Харьковской областной прокуратуры.
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Последствия атаки на Харьков
Сегодня ночью вражеские силы нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области.
в результате атаки повреждены:
- Медучреждение,
- жилые дома,
- торговый центр,
- магазины,
- автозаправочная станция,
- автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры.
- здание пожарно-спасательного подразделения – выбиты окна, двери и ворота.
В ГСЧС указывают, что возникло 4 очага пожаров.
Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуированы 64 человека, среди них – 56 пациентов и ребенок,
– говорится в сообщении.
Последствия атаки по Харькову / Фото ГСЧС
По предварительным данным, есть 7 пострадавших. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что среди травмированных лиц есть ребенок – 6-летний мальчик. Указывается, что ребенок получил ранения, которые, не угрожают его жизни, также у мальчика острая реакция на стресс.
Среди других травмированных – пять женщин и один мужчина. Отмечается, что у четырех – острая реакция на стресс, у других – не угрожающие жизни ранения тела и взрывные травмы.
В Шевченковском районе в результате двух попаданий в разных местах возле многоэтажных жилых домов были повреждены фасады этих домов, выбиты окна.
Также зафиксировано попадание возле одной из крупных больниц. В этом районе также было попадание по частному жилому дому.
В Киевском районе – попадание в неработающее офисное здание и в здание АЗС.
В Новобаварском районе – попадание в одноэтажный жилой дом.
Предварительно, для ударов россияне использовали БпЛА типа "Шахед" или же – "Герань".