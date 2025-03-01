За попередніми даними, постраждало 7 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи пресслужби ДСНС та Харківської обласної прокуратури.
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Наслідки атаки на Харків
Сьогодні вночі ворожі сили завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також по Харківському району області.
️Внаслідок атаки пошкоджені:
- Медзаклад,
- житлові будинки,
- торговельний центр,
- магазини,
- автозаправна станція,
- автосалон та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
- будівля пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна, двері та ворота.
В ДСНС вказують, що виникло 4 осередки пожеж.
Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовано 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина,
– ідеться в повідомленні.
Наслідки атаки по Харкову / Фото ДСНС
За попередніми даними, є 7 потерпілих. В Харківській обласній прокуратурі уточнили, що серед травмованих осіб є дитина – 6-річний хлопчик. Вказується, що дитина зазнала поранення, які, не загрожують його життю, також в хлопчика гостра реакція на стрес.
Серед інших травмованих – пʼятеро жінок та один чоловік. Зазначається, що у чотирьох – гостра реакція на стрес, в інших – не загрожуючі життю поранення тіла та вибухові травми.
У Шевченківському районі внаслідок двох влучань в різних місцях біля багатоповерхових житлових будинків було пошкоджено фасади цих будинків, вибито вікна.
Також зафіксовано влучання біля однієї з великих лікарень. В цьому районі також було влучання по приватному житловому будинку.
У Київському районі – влучання в непрацюючу офісну будівлю та в будівлю АЗС.
В Новобаварському районі – влучання в одноповерховий житловий будинок.
Попередньо, для ударів росіяни використали БпЛА типу "Шахед" або ж – "Герань".